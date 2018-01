Sept ans après, un journaliste français donne raison à Ben Ali (vidéo)

Ce que révèle Olivier Piot ne nous apprend rien, nous autres, journalistes de Tunisie-Secret. Nous avions, dès 2012, et plus particulièrement dans notre article du 7 juin 2013 (lien ci-dessous), dévoilé la mystérieuse affaire des snipers étrangers qui étaient sous les ordres des services américains et qui étaient payés par le Qatar pour déstabiliser la Tunisie.Nous n’allons pas transcrire le témoignage historique de ce journaliste du « Monde Diplomatique ». Vous n’avez qu’à l’écouter, et à faire des recoupements avec notre article du 7 juin 2013 pour vous faire une idée exacte sur le coup d’Etat islamo-atlantiste qu’on a voulu faire passer pour une « révolution » populaire, que les traîtres au pouvoir et dans l’opposition viennent de festoyer malgré la situation tragique du pays.Les mercenaires blancs d’Afrique du Sud étaient donc en mission commandée et ils ont sciemment tiré sur les manifestants pour créer une situation incontrôlable et irréversible. Autrement dit, tuer des innocents et coller ce crime abominable à Ben Ali. Exactement ce qui s’est passé en Egypte, en Syrie et probablement en Libye.Dans notre pays, ces mercenaires, qui seront un jour ou l’autre identifiés, arrêtés et jugés, ainsi que leurs payeurs qataris, par une Cour pénale internationale, avaient pour complice le général félon Rachid Ammar. Sous les ordres de ses maîtres américains, c’est lui qui les a laissé quitter le sol tunisien en toute impunité et qui a continué par la suite (après le départ de Ben Ali) à appliquer tous les ordres venus de Washington et de Doha.Olivier Piot, qui a travaillé pour « Le Monde Diplomatique » et qui a été l’un des rares journalistes étrangers à couvrir les événements sur le terrain, a été témoin de cette scène d’une extrême importance : le départ précipité de l’aéroport de Tunis-Carthage des mercenaires qui ont assassiné nos enfants. A côté de lui à l’aéroport, Pierre H. un ancien officier de l’armée française, qui se trouvait « tout à fait par hasard » en Tunisie et qui lui a confirmé qu’il s’agissait bel et bien de mercenaires. Voici son récit qui a déjà été publié dans l’édition du « Monde Diplomatique » en janvier 2011.Témoignage vidéo du journaliste Olivier Piot :Archives Tunisie-Secret du 7 juin 2013 :