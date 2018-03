Si vous voulez libérer les otages de Boko Haram, adressez-vous au Qatar !

Putain 5 ans ! Le groupe radical Boko Haram a causé la mort de milliers de personnes depuis le début de son insurrection qui date de 2009. Regardez bien la photo du leader de ce groupe terroriste islamiste. Derrière lui, un véhicule VBL Panhard. Accrochez-vous, ce véhicule blindé léger de fabrication française ne peut être vendu qu’avec une autorisation du gouvernement. Le Cameroun en possède 5, le Niger 7 et le Nigéria 72 véhicules de ce type. Il est aérotransportable, hélitransportable, parachutable et amphibie. Moults sollicitations du président nigérian Godluck Jonathan étaient restées lettres mortes. Obama va enfin apporter une aide substantielle au Nigéria dépassé par les évènements, semble-t-il, simplement et uniquement pour retrouver les 276 écolières enlevées, vendues et mariées de force, selon Abu Bakr Chico, le boss de Boko Haram. Mais qui finance ce groupe ? Tentative d’explication.



En apprenant aujourd’hui que l’Arabie saoudite a démantelé un réseau terroriste, on peut se dire que, pour nos zygomatiques, c’est un exercice salutaire à défaut d’être une grosse blague. D’ailleurs, allez demander au Qatar s’il en sait quelque chose, il jurera, la main sur le… Coran, que ce dernier l’interdit. Oui, le terrorisme que ces deux entités financent allégrement en Syrie et….en Afrique. Considérant que Mammon gouverne tout particulièrement l’Occident, et que ces pays renflouent les caisses des Etats occidentaux, ici et là, ces derniers ferment les yeux. Honteusement.



Machinalement. Outrageusement. Un accord tacite semble être trouvé. "Combattez-les, mais pas trop." Le Mali est un exemple idoine pour pointer du doigt le Qatar, pris en flagrant délit sur place. Ce petit émirat riche et terroriste, qui, il y a seulement 30 ans ne valait rien est devenu le financier mondial de tout sans exclusive: sport, terrorisme, luxe etc. Et dire qu’il n’y a pas longtemps ces gens vivaient dans des tentes, buvant un thé infect, du lait de chamois et mangeant des dattes. Ces bâtards, ni arabes ni noirs, sorte de mélange incestueux savent la puissance de l’argent.



Le leader du groupe Boko Haram, dans une cassette vidéo revendique les enlèvements des fillettes. Tout le monde sait que ce sont des terroristes dangereux mais, les grandes puissances semblent s’en ficher. Ça ne les touche pas…encore. Comment un petit groupuscule peut-il mettre en joue trois, voire quatre Gouvernements sans difficulté ? Il s’agit du Nigéria, frappé au cœur, du Cameroun, du Niger et même du Tchad. Alors que ces clowns se targuent de combattre le terrorisme qui serait un fléau mondial, ils sont aussi les premiers à l’ignorer ou à le combattre avec parcimonie quand ils ne le soutiennent pas. Ce sont ces mêmes clowns qui avaient pesé de tout leur poids pour empêcher que l’Afrique, sous l’impulsion du frère Guide Mouammar Kadhafi, ne se dote d’une armée commune. "Ah, vous soutenez les dictateurs !". Phrase bateau morbide et mortifère pour empêcher toute action et pour se rendre indispensable. Ah, la férocité blanche ! Ah, Barack Obama le chantre de cette nouvelle donne ! Ecœurant !



Quand ce clown sanguinaire d’Abu Bakr Chico, chef de Boko Haram fustige ce qu’il nomme occident, en précisant qu’il faut la création d’un Etat islamique dans le nord du Nigeria, on se dit qu’il a bien appris sa leçon. Pire, il déclare, en arabe, que« l’éducation occidentale doit être interdite" et que les filles doivent se marier et ne pas bénéficier de l’enseignement". A qui s’adresse-t-il alors qu’il peut atteindre plus de monde avec…l’anglais ? Bien sûr, à qui vous savez. Néanmoins, on se dit que le bonhomme est possédé. Mais, par quel démon ? Idiot utile des islamophobes, cet homme sert leurs intérêts au plus haut point. Qui s’assemblent se ressemblent ? Être l’ami du Qatar qui est l’ami de l’Occident veut dire qu’on est soi-même ami de l’Occident aussi, non ? Pour sûr, tant que Boko Haram se contentera de tuer des Africains, tout ira pour le mieux. Les enlèvements à lui attribuer d’Occidentaux, se sont soldés la plupart du temps, par des libérations…



Soyons justes. Il faut se passer de l’approbation d’autrui. Comment est-ce possible qu’un grand pays comme le Nigéria ne puisse se doter de moyens techniques appropriés pour traquer ces gens-là ? Le nord du Nigéria c’est le Nigéria et non un pays étranger. Ne peuvent-ils pas acheter des drones ? Ne peuvent-ils pas former des troupes d’élite pour traquer spécialement, et avec la dernière énergie, ces monstres ? Des questions sans réponse. L’heure n’a-t-elle pas sonné pour se tourner vers la Russie et de s’inspirer de sa lutte contre le terrorisme en Tchétchénie ? Pourquoi pas la Chine ? Car, où l’Occident passe, la paix, la sécurité et la justice trépassent. Faut-il encore vous faire un dessein ? Afghanistan, Irak, Libye etc. Laisser agir Boko Haram est, me semble-t-il, salutaire pour déstabiliser le Nigéria et profiter encore et encore de son pétrole…Comment comprendre que les Etats-Unis n’enverront que des instructeurs pour tenter de retrouver ces jeunes écolières enlevées ? Et après, plus rien ?



Allain Jules